La selección mexicana de beisbol Sub-12 cayó 1-3 ante Cuba en el inicio de la fase de Súper Ronda del Campeonato Panamericano.

Ciudad de México. La selección mexicana de beisbol Sub-12 cayó 1-3 ante Cuba en el inicio de la fase de Súper Ronda del Campeonato Panamericano con sede en República Dominicana.

El descalabro terminó con el invicto de nuestro país, que venía de comandar el Grupo C con marca de 3-0. Sin embargo, se mantienen vivas las esperanzas de conseguir uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial Sub-12 de 2027, en China Taipéi.

El lanzador cubano Dihago Fleites completó cuatro entradas en las que permitió apenas dos hits y una carrera limpia, concedió tres boletos y propinó seis ponches.

La novena nacional bateaba la parte baja de la quinta entrada cuando apareció la lluvia que, al final, terminó por impedir la conclusión del encuentro dejando a Cuba con el triunfo de 3-1.

Fleites se acreditó la victoria, mientras Ramón Figueroa cargó con la derrota por México.