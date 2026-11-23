Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), realizaron la detención de un hombre por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en hechos registrados en la colonia Palestina de la ciudad de Chihuahua.

La intervención se llevó durante la mañana de este lunes, en el cruce de las calles Aldama y Palestina, donde personal operativo detectó a un masculino identificado como Jesús David P. R. de 21 años, originario de El Fuerte, Sinaloa, a quien se le aseguró un arma de fuego tipo escuadra, color negro, así como un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles calibre 9 milímetros.

El detenido y lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica conforme a la ley.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes para garantizar la seguridad de las y los ciudadanos en todo el estado.