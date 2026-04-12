Tri femenil triunfa 9-0 a Islas Vírgenes en eliminatoria Concacaf

La selección mexicana goleó por 9-0 a las Islas Vírgenes estadounidenses este viernes, para tomar el liderato del grupo A en la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial femenino de Brasil 2027.

En Zacatecas, centro-norte mexicano, el Tri, del seleccionador español Pedro López, armó un carnaval ofensivo con cuatro goles de María Sánchez, dos de Charlyn Corral, uno de Kimberly Rodríguez, uno de Scarlett Camberos y uno de Kiana Palacios.

El partido fue de un marcado desnivel, entre un equipo mexicano de profesionales y un cuadro caribeño con algunas jugadoras universitarias, que solo pudo completar 14 futbolistas para asumir el compromiso.

En la primera mitad, Sánchez anotó de pierna zurda al ángulo en el minuto 5; Corral, de cabeza en el minuto 9; Sánchez de zurda en el 19; Corral, en el cobro de un penalti en el 25; Kimberly Rodríguez, de cabeza, en el 29, Sánchez en un tiro de esquina en el 33; Camberos de derecha en el 39 y Sánchez, de zurda en el 45+5.

La segunda parte fue diferente, con unas mexicanas que parecieron conformes con el marcador y sólo agregaron una diana más, de Palacios, con un toque a puerta de derecha en el minuto 82.

México llegó a tres victorias en tres salidas con 30 goles a favor y ninguno encajado; lidera el grupo delante de Puerto Rico, también con tres triunfos y nueve puntos. Después aparecen Islas Vírgenes, con tres unidades; Santa Lucía, con tres derrotas en tres encuentros y San Vicente y las Granadinas, con dos reveses en dos salidas.

El próximo 18 de abril, México enfrentará a Puerto Rico en Toluca, con todo a favor para firmar su pase a la final.

– Ficha técnica:

9. México: Esthefanny Barreras; Kenti Robles, Rebeca Bernal (Alexis Delgado, m.60), Ivonne Gutiérrez, Kimberly Rodríguez (Myra Delgadillo, m.46); Aaliyah Farmer, Scarlett Camberos (Jasmine Casarez, m.46), Alice Soto (Nicole Pérez, m.60), Stephany Mayor; María Sánchez (Kiana Palacios, m.76), Charlyn Corral. Seleccionador: Pedro López.

0. Islas Vírgenes EE. UU.: Jenna Rehm; Camille Chambers, Eizabeth Vega (Jade Browne, m.60), Naya Vialva (Abigail Speakman, m.67), Lita Frost; Asanah Jenice Gordon, Kelsey Hill, Josie Couch, Kathryn Turner; Isabela Nieves, Mackiesh Taylor Jones. Seleccionador: Stephan Defour.

Goles: 1-0, m.5: María Sánchez. 2-0, m.9: Charlyn Corral. 3-0, m.19: María Sánchez. 4-0, m.25: Charlyn Corral, de penalti. 5-0, m.29: Kimberly Rodríguez. 6-0, m.33: María Sánchez. 7-0, m.39: Scarlett Camberos. 8-0, m.45+5: María Sánchez. 9-0, m.82: Kiana Palacios.

Árbitra: Deily Gómez, de Costa Rica. No amonestó.

Incidencias: Partido de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Brasil 2027, celebrado en el estadio Carlos Vega Villalba, en Zacatecas.

Con información de ESPN