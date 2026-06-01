Hallan casi una tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de jícamas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el aseguramiento de aproximadamente 916 kilogramos de presunta metanfetamina que eran transportados en un tractocamión cargado con jícamas y que tenían como destino la ciudad de Tijuana, Baja California.

Entre contenedores con jícamas, #FGR localiza cerca de una tonelada de metanfetaminas. Derivado de una denuncia anónima, elementos de la #FGR, en coordinación con el @GabSeguridadMX, lograron la detención en flagrancia de Manuel “N”, que conducía un tractocamión acoplado con caja… pic.twitter.com/1t67aNePNv — FGR México (@FGRMexico) May 31, 2026

La institución detalló que el hallazgo se realizó tras una denuncia anónima que dio origen a una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Durango.

Como resultado de las indagatorias, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubicaron el vehículo en las inmediaciones de la carretera León Guzmán, en el municipio de Gómez Palacio, Durango, donde detuvieron en flagrancia al conductor, identificado como Manuel “N”.

La FGR señaló que durante la inspección, los agentes localizaron la presunta droga escondida en un compartimento oculto debajo de la caja refrigerada. El vehículo había salido de Nayarit y se dirigía a Tijuana.

La fiscalía indicó que los agentes aseguraron tanto la unidad como la sustancia localizada, que corresponde a cerca de una tonelada de lo que preliminarmente fue identificado como metanfetamina.

El detenido y los bienes asegurados fueron puestos a disposición de la delegación de la FGR en Baja California, donde continuará la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes por la probable comisión de delitos contra la salud.