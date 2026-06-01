Estos son los 26 convocados por México al Mundial 2026

La Selección Mexicana dio a conocer su lista de convocados para disputar la Copa Mundial 2026, misma que se disputará en México, además de Estados Unidos y Canadá.
El director técnico Javier Aguirre tomó ya la decisión final: semanas y meses de incertidumbre y posible anticipación se reducen ya a 26 jugadores que representarán a México para la magna justa veraniega.
No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8
— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026
De esta forma, la Selección Mexicana está completa y lista para encarar el último partido amistoso ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez en Toluca y, posteriormente, la Copa Mundial de la FIFA 2026.
A continuación, la lista de jugadores convocados por Javier Aguirre para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un combinado que no presentó grandes sorpresas al final.
– PORTEROS
Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas)
Carlos Acevedo (Santos)
Guillermo Ochoa (AEL Limassol/CYP).
– DEFENSAS
Israel Reyes (América)
Jorge Sánchez (PAOK/GRE)
César Montes (Lokomotiv/RUS)
Johan Vásquez (Genoa/ITA)
Edson Álvarez (Fenerbahçe/TUR)
Jesús Gallardo (Toluca)
Mateo Chávez (AZ Alkmaar/NED).
– MEDIOCAMPISTAS
Álvaro Fidalgo (Betis/ESP)
Brian Gutiérrez (Chivas)
Erik Lira (Cruz Azul)
Luis Romo (Chivas)
Gilberto Mora (Tijuana)
Luis Chávez (Dinamo Moscú/RUS)
Obed Vargas (Atlético de Madrid/ESP)
Orbelín Pineda (AEK Atenas/GRE).
– DELANTEROS
Roberto ‘Piojo’ Alvarado (Chivas)
César ‘Chino’ Huerta (Anderlecht/BEL)
Julián Quiñones (Al-Qadisiya/KSA)
Alexis Vega (Toluca)
Armando ‘Hormiga’ González (Chivas)
Guillermo Martínez (Pumas)
Santiago Gimenez (Milan/ITA)
Raúl Jiménez (Fulham/ING).