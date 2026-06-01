Estos son los 26 convocados por México al Mundial 2026

La Selección Mexicana dio a conocer su lista de convocados para disputar la Copa Mundial 2026, misma que se disputará en México, además de Estados Unidos y Canadá.

El director técnico Javier Aguirre tomó ya la decisión final: semanas y meses de incertidumbre y posible anticipación se reducen ya a 26 jugadores que representarán a México para la magna justa veraniega.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

De esta forma, la Selección Mexicana está completa y lista para encarar el último partido amistoso ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez en Toluca y, posteriormente, la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A continuación, la lista de jugadores convocados por Javier Aguirre para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un combinado que no presentó grandes sorpresas al final.

– PORTEROS

Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol/CYP).

– DEFENSAS

Israel Reyes (América)

Jorge Sánchez (PAOK/GRE)

César Montes (Lokomotiv/RUS)

Johan Vásquez (Genoa/ITA)

Edson Álvarez (Fenerbahçe/TUR)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar/NED).

– MEDIOCAMPISTAS

Álvaro Fidalgo (Betis/ESP)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Romo (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Luis Chávez (Dinamo Moscú/RUS)

Obed Vargas (Atlético de Madrid/ESP)

Orbelín Pineda (AEK Atenas/GRE).

– DELANTEROS

Roberto ‘Piojo’ Alvarado (Chivas)

César ‘Chino’ Huerta (Anderlecht/BEL)

Julián Quiñones (Al-Qadisiya/KSA)

Alexis Vega (Toluca)

Armando ‘Hormiga’ González (Chivas)

Guillermo Martínez (Pumas)

Santiago Gimenez (Milan/ITA)

Raúl Jiménez (Fulham/ING).