Fortalece Issste a su derechohabiencia con más especialistas; entre ellos oncológicos, neurología y cardiología

En el estado de Chihuahua han llegado seis nuevos especialistas gracias a las bases para reforzar la platilla de médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Lo anterior lo dio a conocer en entrevista el Subdelegado Marcelo Ramírez Flores.

Explicó que hay dos nuevos oncólogos en la clínica Lázaro Cárdenas, ubicada sobre avenida Américas 720 en la ciudad de Chihuahua. Asimismo, dos nuevos anestesiólogos, ortopedistas, especialistas en geriatría y una nueva endocrinóloga pediatra. La integración de estos especialistas, fortalecen los servicios de salud que oficinas centrales por medio de Martí Batres, director general del ISSSTE, han estado llegando bases para médicos de especialidad.

“Nos apegamos a un programa nacional, que los especialistas que salieron del ISSSTE con base, ya escogieron los hospitales de donde son ellos originarios, y por eso llegaron seis nuevos especialistas”.

El funcionario federal dijo que así seguirán fortaleciendo las áreas médicas donde más demandas tienen como los son: oncología, neurocirugía y cardiología.

“Estamos en un parteaguas porque tenemos mucho apoyo por parte de la Dirección general en apoyar Chihuahua, es un tema que están muy puntuales las necesidades para apoyarnos”.

Finalmente, el subdelegado agregó que el ISSSTE Chihuahua tiene las puertas abiertas y firme en dar trato digno a los derechohabientes.