Vuelven a captar en video al único panda albino del mundo

Nuevas imágenes de la zona de Wolong, en el Parque Nacional del Panda Gigante de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, muestran al único panda blanco salvaje conocido en el mundo deambulando por bosques nevados y entre bambúes.

Fresh footage from the Wolong area of Giant Panda National Park in southwest China's Sichuan Province has captured the world's only known wild white panda roaming through snow-covered forests and bamboo groves.

The rare albino giant panda, first discovered in 2019, now appears… pic.twitter.com/zgstVrvzoi — China Xinhua News (@XHNews) May 22, 2026

Es la primera vez en varios años que este raro panda gigante albino es captado completamente por una cámara con sensor infrarrojo y capacidad de transmisión en tiempo real.

El video muestra al panda completamente blanco recorriendo tranquilamente su hábitat, deteniéndose ocasionalmente para buscar alimento y patrullar el territorio. Comparado con su aspecto de cachorro cuando fue descubierto en 2019, el ejemplar ha alcanzado la edad adulta y se ve sano y ágil.