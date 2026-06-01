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Vuelven a captar en video al único panda albino del mundo

Nuevas imágenes de la zona de Wolong, en el Parque Nacional del Panda Gigante de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, muestran al único panda blanco salvaje conocido en el mundo deambulando por bosques nevados y entre bambúes.

Es la primera vez en varios años que este raro panda gigante albino es captado completamente por una cámara con sensor infrarrojo y capacidad de transmisión en tiempo real.

El video muestra al panda completamente blanco recorriendo tranquilamente su hábitat, deteniéndose ocasionalmente para buscar alimento y patrullar el territorio. Comparado con su aspecto de cachorro cuando fue descubierto en 2019, el ejemplar ha alcanzado la edad adulta y se ve sano y ágil.

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