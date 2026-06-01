Prevén lunes caluroso y con vientos; máxima será de 36°C en la ciudad de Chihuahua

En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado sobre la región. Lluvias puntuales fuertes en Nuevo León (centro); intervalos de chubascos en Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes; los cuales podrán estar acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

A su vez, se prevén lluvias aisladas en Chihuahua. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en sierras de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Viento de dirección variable de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua y Coahuila; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí.