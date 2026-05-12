Tres mexicanos entre los migrantes muertos hallados en ferrocarril de Texas: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que al menos tres mexicanos se encuentran entre los seis migrantes hallados sin vida al interior de una caja seca transportada por ferrocarril en la ciudad de Laredo, Texas, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.

En un comunicado, la cancillería informó que el Consulado General de México en Laredo fue notificado por el Departamento de Policía local sobre el hallazgo y precisó que “las autoridades confirmaron la nacionalidad mexicana de tres de las personas; las restantes están en proceso de identificación”.

La SRE señaló que contactó con el subjefe del Departamento de Policía de Laredo, encargado de la investigación, quien confirmó los hechos e indicó que las autoridades estadounidenses permanecen a la espera de los resultados del médico forense.

Asimismo, indicó que personal del área de protección consular mantendrá comunicación con las familias de las víctimas mexicanas “a fin de brindar la asistencia consular correspondiente, así como para concretar la eventual repatriación de sus restos a México y el acompañamiento legal correspondiente”.

Agregó que el Consulado General continuará dando seguimiento al caso y mantendrá comunicación permanente con las autoridades competentes “para conocer el avance de las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

“El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresa sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y reitera su compromiso de brindar asistencia y protección consulares”, añadió la cancillería.

El hallazgo fue reportado el domingo por autoridades estadounidenses. De acuerdo con Joey Baeza, portavoz de la Policía de Laredo, un trabajador encontró los cuerpos durante una inspección de un vagón de carga y alertó a las autoridades.

Los agentes que acudieron al lugar confirmaron la muerte de las seis personas, identificadas preliminarmente como cinco hombres y una mujer. El vocero describió el caso como un “muy trágico suceso”, aunque evitó ofrecer más detalles debido a que la investigación permanece en una etapa preliminar.

Cinco de las víctimas habrían muerto por hipertermia, según información de la Oficina del Médico Forense del condado de Webb citada por la televisora KSAT. Una de las personas fallecidas sería un menor de edad, según versiones periodísticas no confirmadas oficialmente.

Según autoridades locales, el hallazgo ocurrió alrededor de las 14:30 horas cerca de una estación ferroviaria ubicada al norte de Laredo, en una jornada en la que la temperatura superó los 35 grados Celsius.

El lunes, un cadáver fue encontrado cerca de las vías del tren en el condado de Bexar (Texas). El Alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, explicó a la prensa que se trata de un residente mexicano que, se cree, está vinculado a los cuerpos hallados el domingo.

El tren es operado por la empresa Union Pacific, que conecta rutas ferroviarias entre Estados Unidos y México. La compañía expresó estar entristecida por lo ocurrido y afirmó que colabora con las autoridades encargadas de la investigación, de acuerdo con CNN.