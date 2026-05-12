Investiga FEM homicidio de una mujer en Valle de Allende

Como parte de una investigación con perspectiva de género, autoridades de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Sur, investiga la localización sin vida de una mujer en el municipio de Valle de Allende esta noche del 12 de mayo.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, fue identificada como Lucía Guadalupe M.A. de 53 años de edad.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación atendió el reporte sobre un homicidio ocurrido en la calle Benito Juárez, quien presentó heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Fue encontrada en el interior de una camioneta marca Honda, línea HRV, de color azul.

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales procesaron la escena, en donde aseguraron diversos casquillos calibre 380 y 9 milímetros.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente.

Por su parte, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia, inició los trabajos de investigación para el esclarecimiento de los hechos.