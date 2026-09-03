Tres escuelas reportan daños y robo de equipo durante regreso a clases

El regreso a clases en la ciudad de Chihuahua dejó, hasta el momento, un saldo de tres planteles educativos con reportes de vandalismo, informó el comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio César Salas González.

El jefe policiaco explicó que uno de los incidentes corresponde al robo de motores de aire acondicionado, mientras que en los otros dos casos se reportaron actos de vandalismo.

Salas González precisó que dos de los planteles afectados se encuentran en el sur de la ciudad y uno más en el sector norte.

Indicó que la corporación mantiene abierta la recepción de reportes, debido a que se dio un periodo de margen a las autoridades escolares para que revisaran las instalaciones y, en caso de detectar daños o faltantes, presentaran las denuncias correspondientes.

“Tenemos el reporte de tres vandalizadas”, señaló.

El comisario destacó que durante las madrugadas se reforzó la vigilancia en las inmediaciones de los planteles, estrategia en la que participaron elementos de la Policía Municipal, directivos de las escuelas y vecinos de las diferentes zonas.

Explicó que será hasta que concluya este periodo de revisión cuando se pueda establecer un saldo definitivo de los incidentes ocurridos durante el regreso a clases.

Salas González consideró que, si no se presentan nuevos reportes de robos o daños, el operativo especial implementado por la DSPM habría resultado exitoso, al permitir mantener bajo vigilancia los planteles durante el periodo de mayor riesgo.

La corporación continuará con los recorridos preventivos en las zonas escolares para inhibir nuevos actos de vandalismo y robo de equipo.