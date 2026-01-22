Tren impacta vehículo al intentar ganarle el paso en la colonia Sector 3

Durante la noche de este jueves, se registró un aparatoso accidente ferroviario sobre la avenida Zubirán, en la colonia Sector 3, luego de que el conductor de un Chevrolet Spark intentara ganarle el paso al tren.

De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo circulaba por dicha vialidad y, al llegar al cruce con las vías del ferrocarril, el automovilista trató de atravesar antes del paso de la máquina, sin embargo, fue impactado y arrastrado aproximadamente 50 metros.

El conductor del automóvil resultó con lesiones mínimas, mientras que su hijo, quien viajaba como copiloto, presentó diversas lesiones, por lo que fue atendido y trasladado a un hospital por paramédicos de URGE para su valoración médica.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Vial, quienes se encargaron de tomar nota del accidente y realizar el peritaje correspondiente con el fin de deslindar responsabilidades.