Miles de jubilados marchan en Madrid para exigir pensiones dignas

Madrid. Alrededor de 25 mil jubilados procedentes de todo el país se manifestaron en Madrid para exigir pensiones dignas, una revalorización acorde al incremento del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que es el que mide la inflación anual, y poner fin a la brecha de género.

Los manifestantes recorrieron el centro de la capital española, desde la estación de Atocha hasta la Puerta del Sol, donde hermanaron su movilización con los jóvenes que están acampados ahí y que reclaman el derecho a una vivienda digna y el poner coto a los fondos buitres y la espiral de precios en el mercado de las casas habitacionales.

En España hay alrededor de nueve millones 500 mil pensionistas, que tiene una pensión media de mil 370 euros (27 mil 400 pesos). Pero en el sistema hay numerosos casuísticas; los hay que cobran sólo una pensión no contributiva, que no supera los 630 euros (12 mil 600 pesos), los que sólo reciben el pago de la jubilación por viudez, que está entre los 650 y los 980 euros; y luego están los que cobran dos pensiones (la propia y la de viudez) o las máximas, que rondan los tres mil euros (60 mil pesos).

Mujeres cobran menores pensiones

Además hay un problema estructura con la brecha de género; las mujeres suelen cobrar jubilaciones un 30 por ciento inferiores porque las féminas trabajadoras han tenido carreras laborales menos largas, con una base de cotización inferior y más incidencia en el trabajo parcial. Aunque en la franja de las pensiones de viudedad las mujeres son las más beneficiadas, al representar un 90 por ciento del sistema y cobran un 35 por ciento más que los hombres que reciben esta prestación.

La movilización de los jubilados resurge después de haber estado un tiempo paralizada, en esta ocasión de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y la crucial cita batalla entre los bloques de la izquierda y la derecha.

De hecho el tema de las jubilaciones ha formado parte del debate electoral en los primeros días de la precampaña, con el derechista Partido Popular (PP) y la extrema derecha de Vox poniendo en duda la “viabilidad” del sistema por el alto número de beneficiarios frente a la masa laboral hay en el país, 22 millones 790 mil personas, con un salario medio de dos mil 100 euros mensuales (44 mil pesos).

A la manifestación de Madrid acudieron jubilados de todo el país; desde el País Vasco, que envió una delegación de 200 personas, hasta Andalucía, Cataluña, Murcia, Valencia y, por supuesto, Madrid. Según datos de la delegación del gobierno los manifestantes fueron “25 mil personas”, mientras que la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) elevó la cifra a los “50 mil”.

La protesta inició en Atocha, en las inmediaciones de la estación de trenes, para caminar a lo largo del Paseo del Prado hasta llegar a la glorieta de Cibeles, después subir por la calle de Alcalá hasta confluir en la Puerta del Sol, donde fundieron su protesta con los jóvenes acampados por la vivienda.

La vocera del movimiento de jubilados a nivel nacional, Francisca López, defendió la necesidad de “proteger el poder adquisitivo de los jubilados frente al aumento del coste de la vida” y reclamó para ello “la eliminación de las penalizaciones por jubilación anticipada y actualizar las pensiones conforme al IPC porque el aumento del coste de la vida está devorando los ingresos de millones de personas”.

En su confluencia con los jóvenes en la Puerta del Sol también advirtieron que la crisis de la vivienda “afecta también a las personas mayores, especialmente a quienes viven de alquiler o ayudan económicamente a sus familiares”.