Listo para hacer historia, Kimi Antonelli está a un paso del título de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos

Kimi Antonelli consiguió la pole position del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y quedó ante la posibilidad de convertirse en el campeón mundial más joven de la categoría si juega bien sus cartas.

El italiano Kimi Antonelli de Mercedes arrancará el domingo desde la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos, donde tendrá la oportunidad de coronarse como el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1.

Kimi Antonelli se luce en la clasificatoria del Gran Premio de Estados Unidos pero no todo está dicho

El joven piloto de Bolonia, de 20 años, registró la vuelta más rápida en Austin, Texas, con un tiempo de 1 minuto y 34.035 segundos. Con ese resultado, superó a los Red Bull del neerlandés Max Verstappen y del francés Isack Hadjar.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton aspiraban a conseguir la primera pole position del año para Ferrari, después de dominar las prácticas libres, pero terminaron en el cuarto y quinto lugar, respectivamente, en el Circuito de las Américas.

Kimi Antonelli de Mercedes aseguró la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos y podría coronarse campeón de la Fórmula 1 en dicha carrera (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Kimi Antonelli no podrá coronarse únicamente con ganar la carrera del domingo. También necesita que sus dos principales perseguidores en el campeonato mundial, los británicos George Russell, su compañero en Mercedes, y Lewis Hamilton, tengan un mal resultado.

Russell, quien se clasificó en el sexto lugar, deberá terminar fuera de los ocho primeros, mientras que Hamilton tendrá que quedar fuera de los cuatro mejores para que Antonelli, en caso de ganar en Austin, se convierta en campeón con cinco Grandes Premios todavía por disputarse en 2026.

Kimi Antonelli es líder de la temporada de la Fórmula 1

“Estoy muy contento con mi clasificación y con mi Q3 (tercera parte), porque fue difícil con el viento”, afirmó Antonelli, quien superó a Verstappen por 0.179 segundos.

“Hemos conseguido la pole, así que mañana intentaremos ganar. Pero Max ha sido muy rápido e Isack hizo un trabajo increíble en la clasificación, así que no será fácil”, reconoció.

Kimi Antonelli de Mercedes aseguró la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos y podría coronarse campeón de la Fórmula 1 en dicha carrera (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

“Es una carrera larga, pasan muchas cosas aquí en Austin y la estrategia influye, así que… hay oportunidades”, afirmó Russell, quien buscará retrasar el posible campeonato de su joven compañero.

Para Antonelli, esta fue la séptima pole position de la temporada y la primera desde el Gran Premio de Bélgica, disputado hace más de tres meses.

El líder del campeonato mundial, quien no destacó en las prácticas libres, reservó su mejor desempeño para la sesión de clasificación, celebrada bajo un cielo nublado y con temperaturas elevadas.

Kimi Antonelli de Mercedes aseguró la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos y podría coronarse campeón de la Fórmula 1 en dicha carrera (ANGELA WEISS/AFP)

Sin dejarse intimidar por la presión, Antonelli aceleró en el momento preciso para superar el tiempo de Verstappen, quien llegaba a Austin después de conseguir dos victorias consecutivas en Malasia y Singapur, ambas tras arrancar desde la pole position.

Colapinto y Bortoleto arrancarán desde el fondo de la parrilla

Fuera de la pelea por el campeonato, el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) quedaron eliminados en la segunda parte de la clasificación.

Bortoleto terminó en el decimotercer lugar y Colapinto, en el decimocuarto. Sin embargo, ambos arrancarán desde el fondo de la parrilla debido a las penalizaciones que recibieron el viernes por exceder el límite de cambios permitidos en los componentes del motor.

El argentino recibió una sanción de 10 posiciones, por lo que largará desde el lugar 21, mientras que Bortoleto, penalizado con 20 puestos, ocupará el último lugar de la parrilla, el 22.

Las sanciones beneficiaron al español Fernando Alonso (Aston Martin), quien avanzará dos posiciones para arrancar desde el duodécimo lugar. Su compatriota Carlos Sainz (Williams), eliminado en la primera parte de la clasificación, partirá desde el decimoséptimo puesto.

Checo Pérez terminó penúltimo en la clasificación

Aunque su escudería, Cadillac, compite en casa, Checo Pérez reconoció que está completamente enfocado en las mejoras del equipo para la temporada 2027.

“Aquí me siento en casa, con la afición; también motiva verte con sombrero texano. Con ganas también de que viene (el Gran Premio de) México y de estar con toda mi gente”, dijo Checo con una sonrisa.

“Veíamos claro que este año no íbamos a poder progresar lo suficiente, estamos totalmente trabajando en el próximo año”, aseguró.