Federico Viñas salva al Toluca de la derrota ante la ‘Fiera’ de León

Ciudad de México. Federico Viñas rescató al Toluca de Antonio Turco Mohamed para empatar 1-1 con León y ubicarse por ahora en el segundo puesto de la Liga Mx.

Aunque los Diablos siguen entre los primeros lugares, arrastran seis partidos sin ganar con 23 unidades, mismas que Chivas y Cruz Azul, los cuales podrían arrebatarle en esta jornada el subliderato.

Para León, la igualada sirvió de poco al seguir en el quinto peldaño con 22 puntos y también está en riesgo de retroceder lugares durante la fecha 14 del torneo Apertura 2026.

Con apenas 12 minutos en el reloj, La Fiera tomó la ventaja en el estadio Nou Camp. En un contragolpe, Ismael Díaz rompió a la defensa escarlata para enviar un pase a José Plátano Alvarado, quien sentenció a quemarropa.

Los Diablos reaccionaron cerca del descanso, cuando Jorge Díaz Price se filtró por el costado izquierdo y cedió el balón para que Federico Viñas (43) mandara un tiro que dejó pasar el arquero, Óscar García.