Escucha Marco Bonilla a más de 1,200 personas de diversos sectores en Guerrero

•⁠ ⁠Agricultores, ganaderos, comerciantes, madres solteras y docentes compartieron las principales necesidades de la región

Guerrero, Chih., a 24 de octubre de 2026.- Más de 1,200 personas participaron en un encuentro con Marco Bonilla en el municipio de Guerrero, donde representantes de distintos sectores compartieron sus preocupaciones, necesidades y planteamientos sobre los retos que enfrenta la región.

Por parte de los agricultores, Francisco Terán, de UNIFRUT, señaló la falta de respaldo federal al campo y la importancia de mantener los apoyos estatales a los productores. En tanto, el representante ganadero Homero Veleta expuso las afectaciones por la sequía, el gusano barrenador y el cierre de la frontera a la exportación de ganado, así como la necesidad de mejorar los agostaderos y fortalecer la actividad pecuaria.

En representación de las madres solteras, Daniela Caballero habló de la necesidad de contar con estancias infantiles de horarios flexibles y alternativas de educación y capacitación. Por su parte, Diana Pérez, del sector comercial, expuso las dificultades que enfrentan los negocios locales por el incremento de costos y la competencia del comercio electrónico.

En materia educativa, Héctor Luévano planteó la creación de la Universidad Tecnológica del Pachigochi, becas de transporte, apoyos escolares y mayor atención a la salud mental. Asimismo, la maestra Sara Luján abordó las condiciones laborales del magisterio, las pensiones, los salarios y la seguridad social.

Marco Bonilla reconoció la participación de los distintos sectores y destacó que, además de expresar sus necesidades, los habitantes de Guerrero compartieron el trabajo que realizan diariamente y las dificultades que enfrentan para sacar adelante a sus familias y actividades productivas.