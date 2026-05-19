Trasladan de NCG a Chihuahua a adulto mayor con quemaduras

El Gobierno del Estado, a través de la coordinación interinstitucional, realizó el traslado aeromédico de un hombre de 71 años de edad, quien presentaba quemaduras tras un accidente ocurrido en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

El operativo de emergencia se generó a petición de las autoridades médicas de la región noroeste, quienes determinaron la necesidad de atención especializada en la Unidad de Quemados del Hospital General Salvador Zubirán Anchondo, en la ciudad de Chihuahua.

El paciente fue transportado a bordo de la aeronave Bell 429 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), donde contó con la supervisión y el monitoreo médico de un médico urgenciólogo y un médico anestesiólogo, voluntarios de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Gracias a la rápida respuesta y a la colaboración entre las dependencias, el helicóptero aterrizó sin contratiempos en las instalaciones del Centro de Convenciones en la capital del estado.

Personal de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado (URGE), de la Secretaría de Salud, realizó el recorrido terrestre para arribar al hospital, donde un equipo médico especializado recibió al ciudadano para brindarle el tratamiento integral necesario.