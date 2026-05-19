Alerta Protección Civil por viento fuerte y lluvia para los próximos días

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta a la población, ante la presencia de viento fuerte y lluvia durante las próximas 24 horas en la entidad.

Este miércoles se prevén ráfagas de viento superiores a los 55 kilómetros por hora (km/h) en Juárez, Guadalupe, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Balleza, Rosario y Ojinaga, con posibilidad de tolvaneras.

En Chihuahua capital, Aquiles Serdán y Parral se estiman rachas por encima de los 35 km/h.

Habrá lluvias de aisladas a dispersas en regiones oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, con probabilidad de actividad eléctrica y caída de granizo.

El jueves se prevén vientos que podrían superar los 55 km/h en Ascensión, así como tolvaneras en el tramo carretero Juárez-Ascensión.

También se pronostican lluvias moderadas en la capital y Jiménez. Otras regiones mantendrán precipitaciones aisladas.