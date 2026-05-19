Exige Congreso atender crisis del Cuerpo de Bomberos en Ciudad Juárez

El Congreso del Estado por mayoría de votos, exhortó al presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y a la Dirección de Protección Civil municipal a atender de manera urgente e integral el abandono institucional, la desprotección laboral, la precarización operativa y la ausencia de un régimen especial de retiro para el Heroico Cuerpo de Bomberos del Municipio de Ciudad Juárez

Lo anterior, dada la propuesta presentada por la diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera, quien tomó como referencia el incendio ocurrido el pasado 5 de mayo de 2026 en el fraccionamiento Portales de San Pedro II, donde perdieron la vida Sury Marlene, de 34 años, y su hija Karina, de 10 años.

De acuerdo con lo expuesto, vecinos del sector intentaron apagar el incendio con cubetas, mangueras y extintores antes de la llegada de los bomberos, quienes arribaron cerca de 40 minutos después de iniciado el fuego.

En la exposición de motivos se señala que el suroriente de la ciudad no cuenta con estaciones de bomberos cercanas y que el gobierno municipal no atendió un exhorto aprobado por el Congreso en abril de 2026, en el que ya se solicitaba un programa de equipamiento, mejores condiciones laborales y una revisión salarial para los elementos del cuerpo de emergencia.

Además, la diputada afirmó que, aunque oficialmente existen diez estaciones de bomberos en Juárez, solamente siete están en funcionamiento. Explicó que las estaciones 6 y 9 están ocupadas por personal militar, mientras que la estación 10 se encuentra abandonada.

También señaló que, de acuerdo con estándares de la Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego (NFPA), una ciudad como Juárez debería contar con al menos 20 estaciones de bomberos, 20 pipas funcionales y 30 máquinas extintoras en operación.

Otro de los puntos del exhorto es la creación de un régimen especial de retiro para los bomberos municipales, al considerar que el desgaste físico y los riesgos de su trabajo no son comparables con los de personal administrativo y que actualmente no cuentan con un sistema de retiro acorde a sus funciones.

Por ello, se solicitó al Municipio entregar, en un plazo de 15 días, un informe detallado sobre la atención del incendio en Portales de San Pedro II, así como un inventario actualizado de estaciones operativas y un programa de rehabilitación de infraestructura.

Asimismo, se pidió presentar un plan de adquisición de maquinaria, pipas y equipo de rescate, además de iniciar las gestiones necesarias para crear un régimen pensionario especial para los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos.