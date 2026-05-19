CEACH defenderá el agua, TMEC y respetuoso con 3 niveles de gobierno: Néstor Baeza

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) Néstor Baeza Corral dio a conocer que en su administración será indispensable luchar por el tema del agua, TMEC y trabajo con los tres niveles de gobierno.

Al ser Chihuahua un estado con crisis de agua reitera que será el principal tema a tomar por el bien del campo y vida del mismo, así como dar paso a los

Asimismo comentó que el Tratado de Libre Comercio (TMEC) deberá ser fundamental para dar un apoyo al campo mexicano con diálogo y decisión.

“Contexto político seremos respetuosos, siempre veremos por el campo y más en estos momentos”, comentó.

Al tocar en su administración las elecciones, señaló que serán respetuosos pues el objetivo del campo es trabajar y seguir produciendo.