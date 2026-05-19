Marcha nació de una realidad que el Estado ya no puede esconder ya que mientras México avanza en seguridad, Chihuahua retrocede: Elizabeth Guzmán

Después de que el sábado pasado se llevará a cabo, la Marcha por la Seguridad y la Paz de Chihuahua, y en Defensa de la Soberanía Nacional, la diputada de morena, Elizabeth Guzmán Argueta fue clara al sentenciar que dicha movilización nació de una realidad que el Gobierno Estatal ya no puede esconder ya que mientras México avanza en seguridad, Chihuahua retrocede. Ese es el verdadero fondo del problema.

“La marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional no nació de una ocurrencia política ni de una estrategia electoral (…) el Gobierno del Estado, ya no puede esconderse detrás de propaganda, espectaculares o campañas mediáticas”, dijo la diputada.

Elizabeth Guzmán, abundó en que por más narrativa que intenten construir, la realidad terminó alcanzando al Gobierno del Estado, y esa realidad tiene nombre: “Chihuahua es hoy uno de los estados más violentos del país”.

Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son contundentes. Chihuahua concentró en abril el 8.2 por ciento de todos los homicidios dolosos de México y ocupó, junto con Guanajuato, el primer lugar nacional. Mientras tanto, a nivel nacional el promedio diario de homicidios ha disminuido cerca de un 40 por ciento desde septiembre de 2024.

La legisladora morenista, recordó que desde el inicio de esta administración presentaron la Torre Centinela como la gran solución para la seguridad pública del Estado. La vendieron como el sistema más avanzado del país, como una estrategia de inteligencia sin precedente y como el proyecto que devolvería la paz a Chihuahua. Pero la realidad terminó contradiciendo completamente ese discurso.

“La Torre Centinela, cuyo costo proyectado supera los 4 mil millones de pesos, acumula retrasos públicos, aumentos presupuestales y promesas incumplidas. Sigue sin operar en los términos originalmente anunciados y terminó convirtiéndose en símbolo propagandístico, y también en símbolo de corrupción y de un gobierno más preocupado por la imagen que por los resultados”, expuso.

Guzmán Argueta, recalcó que mientras el pueblo vive miedo e incertidumbre, vemos a funcionarios más ocupados en construir campañas personales que en resolver la inseguridad. Como es el caso del secretario Gilberto Loya, en permanente promoción política mientras los indicadores de violencia siguen creciendo. “Ese fue uno de los motivos de la marcha”.

El otro motivo, dijo, fue la defensa de la soberanía nacional frente a hechos extremadamente delicados ocurridos en la Sierra Tarahumara y que hoy ya son investigados por la Fiscalía General de la República, como es el caso del presunto narcolaboratorio donde minimizaron la presencia de agentes estadounidenses en tierra chihuahuense.

“Por eso ya no estamos hablando solamente de declaraciones políticas. Estamos hablando de soberanía nacional. Estamos hablando de un asunto de Estado”, enfatizó Elizabeth Guzmán.

Hizo hincapié en que, desde este Congreso, la bancada de morena ha solicitado comparecencias, presentado exhortos, formulado preguntas y para exigir información pública sobre lo ocurrido en la Sierra Tarahumara y sobre los alcances reales de la estrategia estatal de seguridad. “¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno estatal? Bloquear, rechazar y cerrar filas para evitar la rendición de cuentas”.

Afirmó que como lo expresó Ariadna Montiel, presidenta nacional de morena, este movimiento seguirá recorriendo Chihuahua casa por casa, organizando al pueblo y respaldando las acciones necesarias, incluido el juicio político, para que haya responsabilidades donde tenga que haberlas.

“Desde Morena respaldamos plenamente a la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional, de la dignidad de México y del marco constitucional de nuestro país”, finalizó, la legisladora de morena.