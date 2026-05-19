Con Chihuahua se toparon y con Chihuahua se van a seguir topando, porque Chihuahua es la mejor versión de México: Soto a morenistas

El diputado Jorge Soto sostuvo que la marcha convocada por Morena en Chihuahua representó un “rotundo fracaso político”, al señalar que la ciudadanía no acompañó una movilización que, dijo, pretendía disfrazar de defensa nacional lo que en realidad fue una operación política para proteger narrativas vinculadas a gobiernos señalados por presuntos nexos con el crimen organizado.

Desde tribuna, Soto afirmó que el pueblo chihuahuense volvió a demostrar su carácter libre, crítico y autónomo, al rechazar lo que calificó como una “simulación” impulsada desde el centro del país.

“La llamada marcha fue un fracaso total y absoluto, porque el pueblo libre de Chihuahua rechazó el cinismo, rechazó la protección al crimen organizado y rechazó la injerencia del centro en los asuntos que corresponden única y exclusivamente a las y los chihuahuenses”, expresó.

El legislador señaló que Morena intentó comparar su movilización con episodios históricos de la lucha democrática de Chihuahua, pero advirtió que sus dirigentes nacionales desconocen la profundidad política y social del estado.

Soto recordó que Chihuahua tiene una historia de resistencia cívica, particularmente marcada por el movimiento democrático de 1986, por lo que consideró que cualquier intento de manipular esa memoria con fines partidistas está condenado al rechazo ciudadano.

“No tienen idea de la historia de Chihuahua ni de la magnitud de lo que significan sus luchas democráticas para México. Aquí no se improvisa dignidad ni se acarrea conciencia”, sostuvo.

El diputado también rechazó que exista animadversión hacia personas provenientes de otras entidades. Aclaró que Chihuahua siempre ha sido tierra abierta para quienes llegan a trabajar, aportar y engrandecer al estado; sin embargo, diferenció a los ciudadanos de bien de los operadores políticos enviados para provocar o dividir.

“En Chihuahua, la gente que viene a trabajar, aportar y agradecer siempre ha sido bienvenida. Lo que no es bienvenido son los porros, los provocadores y los operadores enviados desde el centro para venir a lastimar a nuestro estado”, puntualizó.

Soto criticó además la organización de la marcha, al considerar irresponsable convocar a personas, incluidas de la tercera edad, bajo temperaturas extremas. Dijo que esa decisión exhibió el desconocimiento de Morena sobre la realidad del estado y la falta de sensibilidad hacia sus propios simpatizantes.

El legislador aseguró que la ofensiva política contra Chihuahua fue derrotada y advirtió que insistir en esa ruta sólo ampliará el costo político para Morena.

“Su ofensiva contra Chihuahua ha sido derrotada. Reorganícense, porque van a seguir siendo derrotados. Ya no se aferren, ya no se hagan más daño y no le hagan más daño a Chihuahua”, señaló.

Finalmente, Soto afirmó que, si la intención de Morena era exhibirse, lo logró; pero si buscaba debilitar a Chihuahua, consiguió el efecto contrario: unir al estado en defensa de su autonomía, su gobernadora y su dignidad democrática.

“Con Chihuahua se toparon y con Chihuahua se van a seguir topando, porque Chihuahua es la mejor versión de México”, concluyó.