“De vuelta donde pertenecemos”, Keir Starmer celebra campeonato del Arsenal

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer reaccionó en las redes sociales al triunfo del Arsenal en la Premier League.
El Primer Ministro, que es seguidor del Arsenal, publicó un mensaje en X el martes por la noche después de que se confirmara la victoria del Arsenal en la liga.“22 largos años para el Arsenal”, escribió.
“Pero finalmente, estamos de vuelta donde pertenecemos. ¡Campeones! ”El Arsenal se aseguró el título después de que el Manchester City empatara 1-1 en Bournemouth.
El equipo de Mikel Arteta levantará el trofeo de la Premier League tras enfrentarse al Crystal Palace el domingo.
