Cazzu responde a las críticas sobre su cuerpo con poderoso mensaje de amor propio

Durante uno de sus conciertos, Cazzu lanzó un poderoso mensaje de aceptación y amor propio tras recibir críticas por su físico.

Cazzu volvió a ganarse el aplauso de sus fans luego de sincerarse sobre las críticas que constantemente recibe por su apariencia física. Durante un concierto en Querétaro, la cantante aprovechó el escenario para enviar un poderoso mensaje de amor propio, aceptación y respeto hacia el cuerpo femenino.

Cazzu responde a críticas sobre su físico

En medio del show, Cazzu reaccionó a los comentarios que suelen hacerse en redes sociales y programas de espectáculos acerca de su cuerpo, especialmente sobre su apariencia y la forma en que se viste.

Cazzu (Cuartoscuro)

“Mañana ya saben cómo es. Yo aparezco… Vieron esos programas que hablan mal y dicen: ‘Ay, que los pantalones están muy cortitos. Que tiene mucha celulitis’”, expresó frente al público.

Lejos de mostrarse afectada, la artista respondió con seguridad y dejó claro que no piensa cambiar para cumplir con estándares de belleza irreales: “Así somos. Y nos va bien. Y nos va bien. Nada de andarse metiendo cosas raras”, dijo mientras hacía señas relacionadas con posibles cirugías estéticas.

La cantante también se pronunció sobre la presión que sienten muchas mujeres, especialmente aquellas que están expuestas públicamente, por lucir “perfectas” en todo momento: “Siempre pienso en que estos momentos en los que yo elijo lo que me voy a poner para subir acá. Y ustedes vieron, yo tengo unas cachas bastante grandes y están llenas de cosas. Y yo siempre digo: ‘Me voy a poner una media’. Pero después me parece lindo recordarles a ustedes porque a veces pasa que las personas cuando nos subimos a un escenario sentimos que por algún motivo tenemos que ser perfectas”, comentó.

Cazzu envía un mensaje de amor propio

Cazzu insistió en que las imperfecciones forman parte de la vida y pidió a sus seguidoras no dejarse afectar por comentarios negativos que puedan dañar su autoestima.

Cuertoscuro (Edgar Negrete Lira)

“Yo soy así, yo tengo mis imperfecciones, somos muy parecidas, son cosas que tenemos. Quiero que quieran ser como son, quieran sus cuerpos, respeten sus cuerpos. No hagan caso a los comentarios para no lastimar su cuerpo. Cuídense, cuídense, chicas”, agregó.

Finalmente, la artista cerró el emotivo momento con una frase que provocó aplausos y ovaciones entre sus fans: “Cuando me salgan las arrugas síganme queriendo. Ya tengo una acá. Bueno, vamos a seguir”.