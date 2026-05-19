13 frases de Elena Poniatowska para celebrar sus 94 años este 19 de mayo

Elena Poniatowska cumple 94 años; celebramos su legado con 13 frases icónicas que reflejan su sensibilidad, crítica social y compromiso con México.

Hoy, 19 de mayo, la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska llega a los 94 años, en donde se recuerda que su pluma ha retratado la historia, las luchas sociales y las voces de los olvidados en México.

Además, Poniatowska también nos ha regalado una sensibilidad poética y humana única a través de sus letras, es por eso que en su cumpleaños te dejamos sus 13 frases más icónicas para celebrarla.

13 frases de Elena Poniatowska para celebrar su cumpleaños 94 hoy 19 de mayo

Estas son algunas de las frases memorables de Elena Poniatowska para celebrar su cumpleaños número 94 este 19 de mayo:

“Los que no poseen voz son los que poseen la voz más más poderosa por desconocida, imaginativa, aterradora, imprevisible; voz que no ha sido cincelada por los formalismos, voz cuya única modulación es la de la tierra.” “Se desprecia a las mujeres, se les consume, se les desecha, se les estigmatiza, se les cuelga para siempre al árbol patriarcal y allí se les ahorca.” “Todos estamos tan llenos de retratos interiores, tan llenos de paisajes no vivido”. “Todos estamos tan llenos de retratos interiores, tan llenos de paisajes no vivido”. “La cultura no puede estar al margen de la ética.” “El mejor libro es el que voy a hacer, porque si no ya no escribiría.” “Las mujeres pueden hablar mejor de sí mismas que muchos escritores”. “Tener un libro al lado de la cama es tener un amigo, un consejo y un apoyo seguros”. “Así es la felicidad, a veces grande, a veces no existe”. “Con la práctica adquirimos la intuición de saber cuando hemos hecho algo bien y entonces lo conservamos”. “Soy una evangelista después de Cristo, que pertenezco a México y a una vida nacional que se escribe todos los días y todos los días se borra, porque las hojas de papel de un periódico duran un día“. “Envidio mucho a los que pueden llorar en los entierros. Yo siempre lloro cuando no debo y cuando debo no lloro”. “La finalidad de la vida no es prosperar sino transformarse. Cuando uno se lanza a lo desconocido se salva.”