CNA aplaude trabajo de Maru Campos y la respalda vs Morena; “más personas como Chihuahua”

Jorge Esteve Recolons presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) destacó la labor de la gobernadora Maru Campos, la defensa del campo y más en momentos críticos del país, el gremio agricultor respalda a la mandataria ante las acusaciones de Morena.

“A demostrado estar a la altura de los retos que tiene el estado con valentía, firmeza a defendido altura estado, a veces me cuesta entender cómo puede ser que alguien que está trabajando por México mientras México se estado desmoronando y sea atacado de esa manera y la defienden con orgullo y necesitamos a más personas como la gobernadora, mas personas como Chihuahua”, comentó.

Estas palabras fueron aplaudidas por los productores, recordando que la mandataria estatal fue la primera en el país en defender a los agricultores ante la desaparición de apoyos para el campo.

Cabe destacar que el pasado sábado se llevó a cabo una marcha en contra de la gobernadora y algunas carreteras fueron tomadas por agricultores cerrando el paso.