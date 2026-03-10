Tras tres semanas, expulsan a Sergio Mayer de reality por el que pidió licencia para ausentarse de su trabajo como diputado

Sergio Mayer fue eliminado del reality show por el que pidió licencia en la Cámara de Diputados para ausentarse por tiempo indefinido.

El morenista entró al programa de “La Casa de los Famosos” hace tres semanas y justificó su ingreso porque afirmó que se trataba de una manera de “impulsar la cultura latina”.

Mayer, de 59 años, se convirtió en el tercer eliminado del programa luego de recibir la menor cantidad de votos entre los participantes nominados para dejar el reallity.

Por tanto, el legislador deberá volver a sus actividades laborales una vez que concluyó su participación en el programa.

El pasado 19 de febrero, Mayer informó su decisión a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde calificaba al reallity como “un gran experimento social”.

“Hoy día la coyuntura social y política con Estados Unidos, nos invita a hacer una reflexión de nuestra relación con ese país. Estoy convencido que con los nuevos canales de comunicación como los reallity shows, podemos mandar mensajes sobre la importancia de la cultura latina”, señaló.

Asimismo, aseguró que su ausencia, que pronosticaba de varios meses, su suplente en la Cámara, Luis Morales, continuaría con el trabajo legislativo “de Morena y de la 4T”.