Tras fallas en lancha 3 personas resultan lesionadas en Presa Chihuahua

Se registró una fuerte movilización en la presa Chihuahua tras el llamado de auxilio de tres personas en una lancha que presentó problemas en su motor.

Al lugar acudieron elementos de bomberos y paramédicos de URGE quienes recibieron el reporte de dos personas y un adulto mayor con ligera hipotermia y lesiones leves tras averías su lancha en medio de la presa.

Cuando elementos llegaron al lugar las tres personas ya habían sido rescatadas y fueron atendidas por paramédicos.

Cabe destacar que no se informó de la gravedad de las lesiones de las personas, son atendidas y valoradas para trasladarlos a un hospital cercano.