Tras detención de presuntos secuestradores, aseguraron fentanilo con valor de más de 3 millones 764 mil pesos

Una intervención inmediata de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía de Distrito Universidad, permitió la detención de Oscar Oswaldo S., Sergio Fernando S. M., Alan Alonso G. M. y un adolescente, quienes presuntamente estarían relacionados con los delitos de privación ilegal de la libertad, contra la ley federal de armas de fuego y explosivos, delitos contra la salud y posesion de vehículo con reporte de robo.

Los hechos se registraron luego de que agentes municipales atendieran un reporte al número de emergencias 9-1-1, en el que se alertaba sobre una persona que habría sido privada de su libertad y obligada a subir a una camioneta Jeep Cherokee Compass, color blanco, sin placas de circulación, en el cruce de las calles Mezquital y bulevar Teófilo Borunda, de la colonia La Joya.

De acuerdo con el reporte, varios sujetos habrían participado en la agresión, mientras que un familiar directo de la víctima señaló que uno de ellos presuntamente portaba un arma de fuego y habría amenazado a su esposo para obligarlo a subir al automotor en contra de su voluntad.

Ante esta situación, los agentes municipales desplegaron un operativo de búsqueda, logrando ubicar una camioneta que coincidía con las características proporcionadas, por lo que se inició una persecución por distintas vialidades de la ciudad.

La acción policial concluyó en el cruce de la avenida Plutarco Elías Calles y Camino Viejo a San José, donde los oficiales lograron detener la marcha del vehículo y asegurar a sus ocupantes.

Durante la intervención, los agentes localizaron en el interior de la camioneta a una persona que solicitó auxilio y manifestó haber sido trasladada contra su voluntad, confirmándose así la situación reportada momentos antes a las autoridades.

Asimismo, al realizar una inspección preventiva, los policías localizaron una mochila color gris, propiedad de la persona localizada en el vehículo y que momentos antes había sido privada de la libertad, la cual contenía dos bolsas de plástico con más de 9 mil 400 pastillas, con un peso aproximado de 941 gramos, aparentemente con características similares al fentanilo, con un valor estimado de 3 millones 764 mil pesos.

De igual manera, dentro del automotor fue localizada un arma de fuego calibre 5.7×28 milímetros, con un cargador abastecido con 20 cartuchos útiles. Al verificar los datos del vehículo en la Plataforma Juárez, el analista en turno confirmó que la camioneta contaba con reporte de robo vigente, con fecha del 08 de agosto de 2026.

Previa lectura de derechos, Oscar Oswaldo S. de 24 años, Sergio Fernando S. M. de 24 años, Alan Alonso G. M. de 20 años y un adolescente de 17 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.