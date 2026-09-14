Revelan: Hayden Panettiere habría muerto por tomar oxicodona contaminada con fentanilo

Fuentes policiales creen que Hayden Panettiere pudo haber tomado oxicodona adulterada con fentanilo; la DEA intenta rastrear el origen de la pastilla.

La actriz estadounidense Hayden Panettiere , conocida por sus papeles en la saga de cine de terror Scream, falleció tras consumir oxicodona, un analgésico opioide, adulterada con fentanilo, según informa el medio TMZ.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F09%2F14%2Frevelan-hayden-panettiere-habria-muerto-tras-tomar-una-pastilla-de-oxicodona-con-fentanilo&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf

Se revela la causa de la muerte de Hayden Panettiere

Según las fuentes citadas por el medio, la Hayden Panettierehabría tenido contacto con un presunto traficante de drogas en Los Ángeles que supuestamente le proporcionaba medicamentos de prescripción obtenidos en el mercado negro.

La actriz habría consumido varias drogas que compró a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur el día antes de su muerte. Las autoridades creen que tomó una pastilla de oxicodona la mañana de su muerte y que dicha pastilla contenía fentanilo.

Hayden Panettiere (Getty Images)

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA, intenta determinar si existe una relación entre ese traficante y la pastilla que la actriz habría consumido antes de morir. Los investigadores también buscan establecer de dónde procedían las sustancias y qué papel pudieron tener en el fallecimiento de la actriz.

TMZ también informó que las autoridades aún dependen de los resultados toxicológicos, que están pendientes, pero su teoría principal es que una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo fue la causante de la muerte de Hayden.

Representante de Hayden Panettiere pide frenar las especulaciones tras su muerte

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, mientras se encontraba en Greenville, Carolina del Sur, con su novio intermitente, Brian Hickerson.

La oficina forense del condado de Greenville informó que los servicios de emergencia recibieron una llamada por una persona que se encontraba en paro cardíaco. Los paramédicos intentaron reanimarla, pero no pudieron salvarla. La autopsia preliminar no encontró señales de traumatismo que hubieran contribuido a su muerte, sin embargo, los resultados toxicológicos de las autoridades siguen pendientes.

En medio de los reportes sobre la investigación, el representante de la actriz también cuestionó las especulaciones que han circulado desde su muerte.

“Muchas personas que no eran cercanas a Hayden están aprovechando su muerte para alimentar rumores y especulaciones sobre una situación de la que sabían muy poco. Es una profunda falta de respeto a su memoria y a quienes la conocieron, la amaron y están de luto por esta tremenda pérdida”, declaró en un comunicado.

“Hay mucho más en esta historia de lo que se está comentando públicamente en este momento, y las personas más cercanas a Hayden están cooperando activamente con la investigación en curso para ayudar a garantizar que la verdad salga a la luz y que se haga justicia debidamente”, agregó.

Por ahora, las autoridades no han señalado públicamente a una persona como responsable. La investigación permanece abierta a la espera de los resultados toxicológicos.

¿Qué es la oxicodona y por qué puede ser mortal con fentanilo?

La oxicodona es un analgésico opioide que se prescribe para tratar dolores moderados o intensos. Actúa sobre el sistema nervioso central y, si se utiliza en dosis elevadas o de manera inadecuada, puede provocar dependencia, sobredosis y una disminución peligrosa de la respiración.

El fentanilo es otro opioide sintético, considerablemente más potente que la morfina. En el mercado ilegal puede utilizarse para fabricar pastillas falsificadas que imitan medicamentos como la oxicodona. El problema es que quienes las consumen pueden desconocer que contienen fentanilo y no saber qué cantidad están tomando.

La combinación o adulteración resulta peligrosa porque el fentanilo puede frenar rápidamente la respiración. Además, la cantidad de esta sustancia puede variar de una pastilla a otra, por lo que incluso una sola dosis puede causar una sobredosis mortal. La intoxicación puede provocar respiración lenta o ausente, pérdida del conocimiento y la muerte.