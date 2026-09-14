Gobernadora de Morelos se reúne con cónsul de España y promete esclarecer el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte

Margarita González Saravia informó que existen avances en la investigación y aseguró que las autoridades darán con el responsable del feminicidio de la de intercambio en la UAEM

Margarita González Saravia reiteró que su gobierno trabaja en coordinación con la Fiscalía y autoridades federales para esclarecer el crimen y hacer justicia.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó que sostuvo una reunión con el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, para abordar el caso de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 añosasesinada el sábado 12 de septiembre en Cuautla, donde realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que durante el encuentro compartió con el representante diplomático español avances que calificó como significativos dentro de la investigación en curso. También aseguró que las autoridades estatales mantienen coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del Gobierno de México.

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“Seguiremos trabajando de forma estrecha y coordinada con la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del Gobierno de México hasta hacer justicia para Claudia”, publicó González Saravia.

Morelos promete justicia por Claudia Tacoronte tras reunión con cónsul de España.

La reunión con el cónsul ocurrió mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que murió la estudiante y determinar quién fue responsable del ataque.

Margarita González Saravia promete esclarecer el asesinato de Claudia Tacoronte

Más tarde, la gobernadora se refirió públicamente al caso y expresó sus condolencias a la familia, amistades y compañeros universitarios de Claudia Tacoronte.

En un mensaje, González Saravia señaló que el gobierno estatal comenzó a dar seguimiento al caso desde que tuvo conocimiento de los hechos y afirmó que existe coordinación con la Fiscalía de Morelos y el Consulado de España.

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“Como gobierno del estado, desde el primer minuto estamos dándole seguimiento para encontrar al culpable. Estamos en coordinación con la Fiscalía del Estado de Morelos, pero también con el consulado de España”, declaró. Margarita González Saravia promete justicia por el asesinato de Claudia Tacoronte. (X/@margarita_gs)

La mandataria añadió que confía en que las investigaciones permitan identificar al responsable y que se haga justicia por la muerte de la joven.

La Fiscalía General del Estado informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio y que participa la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

La aplicación de este protocolo corresponde a la forma en que se desarrolla la investigación y no establece por sí misma una resolución jurídica definitiva sobre el móvil o las circunstancias del crimen.

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¿Qué se sabe del ataque contra la estudiante española en Cuautla?

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años, era originaria de Canarias, España, y estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada. En agosto llegó a México para realizar una estancia de movilidad académica en la UAEM.

El ataque ocurrió el sábado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se desarrollaba la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, un evento cultural relacionado con plantas medicinales. Así ocurrió el ataque contra Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Cuautla. REUTERS/Margarito Perez Retana

De acuerdo con la información preliminar difundida sobre el caso, la joven sufrió diversas heridas provocadas por un arma blanca y murió a consecuencia de ellas.