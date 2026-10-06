Tras 14 horas de audiencia, vinculan a proceso a cuatro policías procesales por homicidio calificado y tortura

Luego de más de 14 horas de audiencia, un Juez de Control resolvió vincular a proceso a cuatro policías procesales, señalados por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y tortura.

La resolución fue emitida por el Juez de Control Javier Gustavo Acosta Ortiz, del Distrito Judicial Morelos, dentro de la Causa Penal 2603/2026, luego de que agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos contra la Vida presentaran los datos de prueba con los que acreditaron, de manera inicial, la probable participación de los imputados en los hechos.

Los policías procesales vinculados a proceso fueron identificados como Carlos Gerardo O. A., de 36 años; Ramón Alejandro O. O., de 24; Luis Carlos G. C., de 24; y Silvino P. M., de 59 años.

Como medida cautelar, el juez determinó imponerles prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso, mientras que fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá continuar recabando elementos para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades correspondientes.

Con esta determinación judicial, los cuatro agentes permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso penal, bajo el principio de presunción de inocencia y a la espera de las siguientes etapas judiciales.