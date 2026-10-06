Trabajaré donde la gobernadora decida, a favor de alianza política y ciudadana: Rascón

El secretario de Pueblos y Comunidades, Enrique Rascón Carrillo expresó su lealtad a la gobernadora Maru Campos y aseguró que se desempeñará en el puesto que ella defina.

Ello en relación a la posibilidad de que Enrique Rascón se ocupe de algunos de los cargos que quedarán acefálos por los servidores públicos que pedirán licencia para buscar una candidatura.

“‎Lo que diga la gobernadora, estamos en un equipo que ella encabeza y hoy mi gratitud total es con la gobernadora, mi lealtad total es con ella y nosotros habremos de desempeñarnos donde ella lo defina y donde ella pueda darse cuenta que podamos servirle más a los chihuahuenses”.

Asimismo, Enrique Rascón se pronunció a favor de que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vayan en alianza para las elecciones del 2027, pero sobre todo, de una alianza con la ciudadanía.