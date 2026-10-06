Trabajaré donde la gobernadora decida, a favor de alianza política y ciudadana: Rascón

El secretario de Pueblos y Comunidades, Enrique Rascón Carrillo expresó su lealtad a la gobernadora Maru Campos y aseguró que se desempeñará en el puesto que ella defina.
Ello en relación a la posibilidad de que Enrique Rascón se ocupe de algunos de los cargos que quedarán acefálos por los servidores públicos que pedirán licencia para buscar una candidatura.
“Lo que diga la gobernadora, estamos en un equipo que ella encabeza y hoy mi gratitud total es con la gobernadora, mi lealtad total es con ella y nosotros habremos de desempeñarnos donde ella lo defina y donde ella pueda darse cuenta que podamos servirle más a los chihuahuenses”.
Asimismo, Enrique Rascón se pronunció a favor de que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vayan en alianza para las elecciones del 2027, pero sobre todo, de una alianza con la ciudadanía.