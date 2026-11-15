“Impones mucha moda”: Karol G invita a Belinda y comparten escenario durante su segundo concierto en CDMX

La colombiana Karol G brindó su segunda fecha de tres en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira mundial “Viajando por el mundo Tropitour” de la mano de la mexicana Belinda este sábado.

La Bichota regresó a la Ciudad de México para reunir a aproximadamente 65 mil personas que se dieron cita para escuchar los éxitos “Si Antes Te Hubiera Conocido”, “Verano Rosa” y el más reciente “BbY WOW”.

Sin embargo, como parte de las sorpresas que Karol G trajo para sus fanáticos mexicanos la noche del sábado, la cantante Belinda subió al escenario con la clásica trenza en su frente para interpretar “Bella Traición”, mientras que la mexicana peinó a la colombiana con el mismo tocado.

“Luz Sin Gravedad” y “Ángel”, canciones que retrocedieron en el tiempo a la época en la que la princesa del pop causó “furor” entre sus fanáticos.

Cabe recordar que durante la primera noche, la colombiana estuvo acompañada por Thalía tras casi 10 años lejos de los reflectores en el país.

Juntas cantaron “Piel Morena” (1995) y “¿A quién le importa?” (1986); en una de las pausas donde Thalía agradeció al público llamó a La Bichota “su hermana mexicana”. Cabe destacar que, según los fanáticos de la colombiana, la cantante mexicana es una de sus inspiraciones en la música.

La ganadora del Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Reguetón por la canción “Verano Rosa”, en colaboración con su exnovio Feid, presentará su última noche en México donde la incertidumbre por la próxima invitada ha generado expectativas.

“Viajando por el Mundo Tropitour” en CDMX tuvo como abridora a la cantante estadounidense Becky G, quien además participó durante las primeras fechas de Monterrey.