Trabajadores del IMSS dan ‘portazo’ en sede sindical de CDMX; policías los repliegan

Ciudad de México. Luego de más de nueve horas de movilización y cierre de diversas vialidades por las que avanzó la marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (SNTSS), así como del bloqueó de avenidas aledañas a las oficinas centrales del gremio, como Circuito Interior y Juan Escutia, los manifestantes dieron portazo en el edificio sindical.

Allí nuevamente, tras romper las cadenas que se cerraban el acceso principal, exigieron a integrantes de la dirigencia la renuncia del lider nacional, el doctor Rafael Olivos, quien estuvo ausente durante la protesta.

La marcha desquició durante horas la circulación vehicular en la zona y en todo el trayecto de la movilización en demanda de la realización de un congreso extraordinario, mejores condiciones laborales, rechazo al 2.9 por ciento de incremento salarial y por la destitución de Olivos, así como por insumos y material para atender a la derechohabiencia.

Por la noche el SNTSS dijo que desde el inicio del conflicto ha mantenido “abierta su disposición para escuchas, atender y establecer un diálogo directo, respetuoso y constructivo.”

Repudió que los trabajadores hayan realizado “actos a de violencia” como lanzamiento de piedras u otros objetos, así como “las agresiones contra personas, los daños a instalaciones e intentos de ingresar por la fuerza a un inmueble.”

Los inconformes repitieron una y otra vez que la sede sindical “es muestra casa”,porque la pagaron con las cuotas gremiales, y por lo tanto no debió estar cerrada.