Recuperan pick up robada y aseguran droga y cargadores en Parral

•⁠ ⁠Se recuperó un automotor con reporte de robo y se aseguraron objetos de interés criminalístico

En continuidad con las estrategias de seguridad definidas para esta región de la entidad, este jueves 01 de octubre, la Fiscalía de Distrito Zona Sur desplegó un operativo conjunto para la disuasión de los delitos en el que participaron Agentes del Ministerio Público, Personal de la Agencia Estatal de Investigación, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Dicho despliegue operativo se implementó en los municipios de Hidalgo del Parral, Matamoros, Santa Bárbara y San Francisco del Oro, en donde se realizaron acciones encaminadas a la prevención de delitos, búsqueda y detección drogas, armas, vehículos con reporte de robo y personas que cuenten con órdenes de aprehensión.

Como resultado de la intervención, los elementos de seguridad recuperaron una pick up marca Nissan, línea Titán, modelo 2018, de color gris, que se contaba con reporte de robo interpuesto el 12 de agosto de 2024 en la ciudad de Chihuahua.

Dicho automotor se encontró abandonado sobre la brecha que conduce de San Francisco del Oro a la localidad de Santo Domingo, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de esta representación social para las investigaciones correspondientes y diligencias para la posterior entrega a su propietario.

Asimismo, en el interior de la camioneta se encontraron 03 camisolas y 01 pantalón con patrones de camuflaje en color verde; 01 porta placas de la marca Cóndor en color negro; 01 bolsa tipo piernera de color negro; 03 cargadores desabastecidos calibre 7.62×39; 01 tablet; 01 teléfono celular y un envoltorio de plástico con marihuana.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, así como al trabajo de coordinación interinstitucional, se combaten los delitos como el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.