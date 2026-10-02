Balean a hombre en calles de la colonia Santa Rosa

Chihuahua, Chih.- Un hombre de aproximadamente 40 años de edad resultó lesionado por impactos de arma de fuego durante la noche de este jueves, en el cruce de las calles Tercera y Méndez, en la colonia Santa Rosa.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos que viajaban a bordo de un vehículo de color gris se aproximaron al hombre, quien vestía ropa tipo vaquera, y le dispararon en repetidas ocasiones, para posteriormente huir rápidamente del lugar.

Vecinos de la zona señalaron que escucharon al menos seis detonaciones. El hombre presentó heridas por arma de fuego en el torso y las piernas, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos para brindarle atención médica. Elementos de las corporaciones policiacas acudieron al sitio para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.