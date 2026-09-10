Torre Centinela se construyó sin recurso adicional, solo el presupuesto original: Granillo

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez señaló que el proyecto de la Plataforma Centinela es una de las inversiones más importantes de la actual administración.

Durante la inauguración de la Torre Centinela en Ciudad Juárez destacó que la obra no requirió un solo peso además de los 4 mil 200 millones de pesos que se presupuestaron originalmente.

Granillo Vázquez destacó al proyecto de Plataforma Centinela como un despliegue de tecnología e inteligencia que ayuda a salvaguardar la seguridad de la población.