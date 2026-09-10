Robot humanoide aprende a “perrear” y video se viraliza

El divertido momento en el que un robot humanoide baila animadamente con una mujer en Cartagena (Colombia) fue registrado en un video que se ha viralizado en las redes.

#VideoViral 🤖🕺 ❗SACO LOS PASOS PROHIBIDOS❗ 😱🕺 Este robot humanoide llamado MIGO sorprendió a todos al bailar con una fluidez que parece de un humano. 🤖👾 ¿Innovación o el próximo gran bailarín que nos quitará el puesto en las fiestas? #BaileExtremoRD #RobotBailarin… pic.twitter.com/FFhosFTueO — Playaaldia (@playaaldia) September 9, 2026

Este androide, llamado Migo y definido como ‘influencer’, publicó en sus plataformas sociales: “Yo piso tierra caliente y me entra un sabor en los circuitos”.