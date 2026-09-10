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Robot humanoide aprende a “perrear” y video se viraliza

El divertido momento en el que un robot humanoide baila animadamente con una mujer en Cartagena (Colombia) fue registrado en un video que se ha viralizado en las redes.

Este androide, llamado Migo y definido como ‘influencer’, publicó en sus plataformas sociales: “Yo piso tierra caliente y me entra un sabor en los circuitos”.

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