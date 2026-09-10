¿Porqué le teme Cruz a la Torre Centinela?, cuestiona Alfredo Chávez

Durante la inauguración de la Torre Centinela, el coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez Madrid cuestionó al alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar del temor que le tiene al proyecto, al grado de querer convertirlo en un edificio departamental.

Asimismo, lo exhortó a que revele de dónde proviene el dinero que está gastando en su campaña o que explique porqué le tiene miedo a la coordinación con autoridades norteamericanas.

“Ciudad Juárez merece un alcalde de tiempo completo, un alcalde que deje el TikTok y que deje las redes sociales y se ponga a chambear en el bacheo, en el alumbrado y qué lastimoso y qué triste que no esté aquí la autoridad municipal”.

El diputado señaló que la inauguración de la Torre Centinela es algo muy significativo para Ciudad Juárez y un mensaje de que no se entregarán las ciudades al crimen organizado.

“Chihuahua no va a ser Sinaloa y esto significan estos esfuerzos, significan lo que vamos a hacer para proteger las instituciones”.

Recordó que años atrás al exgobernador Javier Corral se le quedaban las patrullas sin combustible y hoy, Maru Campos invirtió más de 4 mil millones de pesos en la Plataforma Centinela y en equipamiento para policías.