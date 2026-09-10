A narco políticos de Morena les incomoda la Torre Centinela: Daniela Álvarez

La dirigente estatal de Acción Nacional, Daniela Álvarez señaló que a los narco políticos de Morena les incómoda la puesta en marcha de la Torre Centinela y aseguró que es comprensible que tengan miedo de los alcaldes de dicho proyecto.

Lamentó que a figuras como “el alcalde de la corrupción” Cruz Pérez Cuéllar, quien llamó “mugrero” a la Torre Centinela, estén en contra de una obra que tiene tanta bondad y relevancia en materia de seguridad no sólo para la población juarense, sino para toda la entidad.

Daniela Álvarez dijo que pese a los malos deseos de que no prosperara el proyecto, hoy Ciudad Juárez y el Estado cuentan con una obra que no existe en ningún otro lugar del país.

“En hora buena para los juarenses, merecemos eso, merecemos más. Le agradecemos a la gobernadora Maru Campos por este tipo de inversión, de infraestructura para los juarenses y felicidades para el secretario Gilberto Loya”.