Apostamos por la tecnología: Salas tras inauguración de Torre Centinela

El director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, Julio César Salas reiteró su apuesta por la tecnología en pro de la seguridad.

Durante su asistencia a la inauguración de la Torre Centinela, recordó que en Chihuahua hay un referente con la Plataforma Escudo Chihuahua.

Julio Salas destacó que en la capital se ha visto una reducción de la incidencia delictiva gracias al uso de tecnologías como la Plataforma Escudo.

Felicitó además al secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez y a la gobernadora Maru Campos por la inauguración de la Torre Centinela.