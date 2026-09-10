El crudo Brent excede los 102 dólares por barril

El precio del petróleo de la marca Brent ha superado el umbral de los 102 dólares por barril por primera vez desde el pasado mes de mayo, según datos bursátiles.

El precio de esta referencia creció 1,40 dólares, o un 1,38 %, respecto al día anterior.

Esta dinámica se observa mientras que continúa el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán con recurrentes intercambios de ataques y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía importante de tráfico de petróleo que era transitada por una quinta parte de los suministros marítimos mundiales antes de que estallara el conflicto el pasado 28 de febrero.