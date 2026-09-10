Maru Campos inaugura la Torre Centinela en Ciudad Juárez

•⁠ ⁠Encabezó junto al secretario de Seguridad Pública del Estado la ceremonia que marca el inicio formal de operaciones del inmueble, desde el cual se coordinarán las acciones de vigilancia en todo el estado

La gobernadora Maru Campos inauguró las instalaciones de la Torre Centinela en Ciudad Juárez, obra estratégica que consolida el modelo de seguridad implementado por el Gobierno del Estado, basado en tecnología, inteligencia y coordinación entre instituciones.

Acompañada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, encabezó el acto protocolario y realizó un recorrido por las instalaciones, donde conoció las áreas operativas, centros de mando y espacios especializados que integran esta infraestructura.

En su mensaje, Maru Campos destacó que la Torre representa más que una obra física, pues es el resultado de cinco años de trabajo, para transformar las capacidades de seguridad en Chihuahua.

Señaló que su construcción representa también un mensaje de dignidad para las y los juarenses, al demostrar que Juárez es una ciudad de gran importancia para Chihuahua y para México.

“Son importantes por el simple y sencillo hecho de ser seres humanos, y de portar la dignidad que todos merecemos”, expresó.

La Gobernadora reconoció el trabajo de Loya Chávez, así como del personal que participa en la estrategia de seguridad y de sus familias.

Informó que durante el presente año se registra una reducción del 24 por ciento en el promedio diario de homicidios, lo que representa la disminución más significativa de los últimos ocho años.

“Hoy no estamos inaugurando una torre, estamos celebrando la consolidación de un proyecto que dejará un legado para todo Chihuahua”, añadió.

Por su parte, Gilberto Loya destacó que Chihuahua cuenta actualmente con mayores capacidades para enfrentar los retos de seguridad, gracias a una estrategia que integra tecnología, información, inteligencia y operación policial.

El inmueble cuenta con 2 mil 985 cámaras PTZ, 4 mil 717 cámaras fijas, 1,791 lectores de placas, 102 arcos, 3 mil 65 puntos de monitoreo, 40 Centros Móviles de Monitoreo y sistemas antidrones.

El funcionario señaló que estas herramientas permiten transformar la información en inteligencia para fortalecer la prevención, investigación y respuesta policial.

Consideró que el edificio de más de 115 metros de altura, tiene como objetivo hacer de Chihuahua un referente nacional e internacional, sobre cómo se debe trabajar para atender las demandas de un estado que reclama mejores estrategias para el combate al crimen.

“Hoy Chihuahua cuenta con mayores capacidades para enfrentar los desafíos en materia de seguridad”, enfatizó.

Posterior a la ceremonia de inauguración, la mandataria estatal recorrió los distintos niveles del edificio, donde conoció de primera mano el trabajo que se desarrolla en cada uno de los espacios.

En el trayecto, la mandataria estatal presidió una Guardia de Honor ante el memorial de los elementos caídos en el cumplimiento de su deber y le fueron presentados los detalles del mural y del emblema de la SSPE, en voz de sus autores, Arturo Damasco y Rodrigo González, respectivamente.

En el presídium estuvo acompañada por Francisco Sáenz, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado; la magistrada Marcela Herrera Sandoval, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la diputada Joceline Vega Vargas, presidenta del Congreso del Estado.

Además acudieron autoridades de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Estados Unidos en México, así como del gobierno de Las Cruces, Nuevo México.