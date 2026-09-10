Integra Centro de Fusión de Información capacidades de seguridad para anticipar escenarios delictivos

El Centro de Fusión de Información, está diseñado para integrar información proveniente de agencias municipales, estatales, federales y, mediante los protocolos correspondientes, instancias nacionales e internacionales.

El intercambio de información permite identificar riesgos, movimientos y reacomodos de estructuras criminales, variaciones en los niveles de violencia y otros datos relevantes derivados de investigaciones, operativos y detenciones de objetivos prioritarios.

Para ello, las instituciones participantes cuentan con protocolos legales que permiten compartir información de inteligencia y operativa de manera rápida y segura, fortaleciendo la capacidad de respuesta y reduciendo los tiempos para la toma de decisiones.

El Centro de Fusión también permite mantener una visión integral de las consecuencias que pueden generarse después de una operación contra un objetivo prioritario.

Cuando un líder criminal es detenido o abatido, las autoridades deben mantener especial atención sobre posibles reacciones de las estructuras delictivas, por lo que contar con información de primera mano resulta fundamental para anticipar escenarios.

El proceso de atención comienza desde la recepción de una llamada al número de emergencias 911. A partir de ese momento se activan los protocolos correspondientes, se realiza el despacho automático y se coordina la atención interinstitucional de la emergencia.

Cuando el hecho se constituye en un delito, se activan además capacidades de inteligencia y reacción táctica para iniciar labores de búsqueda, localización y detención de posibles generadores de violencia.

La información obtenida durante estos procesos puede ser analizada junto con las bases de datos de las agencias participantes en el Centro de Fusión, lo que permite ampliar la perspectiva sobre cada acontecimiento y establecer posibles vínculos entre personas, lugares, vehículos, organizaciones y hechos.

Desde este nivel también se analizan reportes y estadísticas de criminalidad, se mantiene comunicación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y se planean acciones de vigilancia, patrullaje y combate a delitos específicos en las zonas identificadas como de mayor riesgo.

El seguimiento de los resultados de operativos anteriores permite además evaluar las estrategias implementadas e identificar los ajustes necesarios para mejorar las acciones de seguridad.

El Nivel 18 representa así la capacidad de fusionar información para anticipar riesgos, coordinar instituciones y respaldar decisiones estratégicas, fortaleciendo la capacidad del Estado para actuar antes, durante y después de los acontecimientos que puedan afectar la seguridad de la población.