Monzón mexicano mantendrá pronóstico de chubascos en mayor parte del territorio estatal

Este jueves, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, pronosticándose lluvias puntuales intensas en regiones de Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

⚠️⛈️ En estados del noroeste, norte, occidente y sureste de #México 🇲🇽, se pronostican #Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, durante las próximas tres horas. 🤓 Más información en las imágenes 👇 pic.twitter.com/7Ic8eaq5rb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 10, 2026

Por la mañana, se prevé ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como templado a cálido en zonas de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. Durante la tarde, se pronostica ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región.

Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.