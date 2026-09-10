Evidente pelea en Morena por la candidatura, aunque lo pospongan no saldrán bien librados: Daniela

Daniela Álvarez, dirigente estatal de Acción Nacional mencionó que resulta más que evidente que en Morena sigue la confrontación por ver quién se queda con la candidatura a la gubernatura.

“Aunque lo pospongan hasta el último día que permite la ley, no van a salir bien librados porque es evidente que hay una pelea”.

Dijo que por un lado está el grupo criminal que representa a Cruz Pérez Cuéllar y por el otro, el grupo criminal que representa a Andrea Chávez.

“Es la disputa por el poder, por tratar de entregar el Estado de Chihuahua a los intereses del crimen organizado. Yo no veo que de ninguna manera vayan a salir bien librados. Éxito, creo que lo van a necesitar”.