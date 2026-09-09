Encarecieron alimentos hasta un 61% en un año; checa cuáles

El Centro de Información Economica y Social dio a conocer el balance mensual de agosto de los productos más caros de la canasta básica, con un comparativa respecto al 2025 y 2026.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en el Estado de Chihuahua se situó en 2.77%.

Los productos que más aumentaron su precio en el estado fueron:

– Cebolla con un incremento del 61.3%

– Papa y otros tubérculos con un incremento del 41.2%

– Concentrado para refrescos con un incremento de 32.4%

Mientras que los productos que más bajaron su precio, fueron:

– Huevo con una disminución del 31.4%

– Lechuga y col con una disminución del 22.5%

– Frijol con una disminución del 20.0%