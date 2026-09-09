CARGANDO INFORMACIÓN...

Encarecieron alimentos hasta un 61% en un año; checa cuáles

El Centro de Información Economica y Social dio a conocer el balance mensual de agosto de los productos más caros de la canasta básica, con un comparativa respecto al 2025 y 2026. 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en el Estado de Chihuahua se situó en 2.77%.

Los productos que más aumentaron su precio en el estado fueron:

  – Cebolla con un incremento del 61.3%

  – Papa y otros tubérculos con un incremento del 41.2%

  – Concentrado para refrescos con un incremento de 32.4%

Mientras que los productos que más bajaron su precio, fueron:

  – Huevo con una disminución del 31.4%

  – Lechuga y col con una disminución del 22.5%

  – Frijol con una disminución del 20.0%

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp