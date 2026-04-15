Tormenta en Gales deja al descubierto un cadáver y nadie logra explicar qué es

Los restos de una extraña criatura en avanzado estado de descomposición aparecieron en una playa de la isla galesa de Anglesey tras el paso de la tormenta Dave, que azotó recientemente varias zonas del Reino Unido, generando dudas entre los residentes sobre su verdadera identidad, recogen medios locales.

El hallazgo llamó la atención por sus características inusuales, ya que se trata de un animal de cuatro patas, parcialmente cubierto de pelaje, que no parece corresponder a una especie marina. La presencia de una pezuña con dos dedos permitió descartar que se trate de un caballo.

Esta situación ha dado pie a diversas hipótesis entre los lugareños, quienes plantean que los restos podrían pertenecer a una vaca, un caballo, una llama o incluso una alpaca. Algunos han teorizado que podría tratarse de un ciervo, posiblemente procedente de una finca cercana.

De acuerdo con medios locales, en las redes sociales se recomendó a los paseantes y dueños de perros mantenerse alejados del área debido a la presencia de “algo muerto”. Este reciente descubrimiento se suma otros de restos de animales en costas británicas. En septiembre del año pasado, el cadáver de un gigantesco animal marino fue hallado en una playa de la localidad galesa de Pembrey, lo que llevó a especialistas a realizar estudios para determinar su identidad.