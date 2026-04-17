Tony, Bonilla y las matemáticas-Mesa morena-Santiago, “La China” y Joss con taxistas-Asamblea ganadera

No cabe duda que el diputado federal y famoso vocalista del Conjunto Primavera, Tony Meléndez, sabe algo. Y algo más allá de las matemáticas, pues con todo y que a finales del mes pasado, el dirigente nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno, lo nombró como “defensor” de Chihuahua, es decir, una carta fuerte tricolor para la gubernatura del estado, el legislador no se anduvo con rodeos, y ayer que compartió escenario con el alcalde de la capital, Marco Bonilla, reconoció que las matemáticas son claras: si el PRI y el PAN quieren ganar la gubernatura, deben ir juntos en los comicios del 2027, además de reconocer que el Presidente Municipal es “un buen perfil” para ser candidato a gobernador, y para muestra, la chamba que realiza día a día en esta capital. Así que sí, el cantante primaveral sabe algo, razón por la que afirmó que las matemáticas no mienten y es crucial que una alianza azul y tricolor pueda concretarse para evitar que Morena acapare la gubernatura de Chihuahua.

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Ya que mencionamos a Morena y previo al Consejo Estatal que se realizará este domingo, ayer el presidente del Consejo morenista y regidor, Hugo González, reunió a algunos de los suspirantes a la candidatura guinda a la alcaldía de Chihuahua capital: dos que ya fueron, como lo son el expriista Marco Quezada y el expanista Miguel La Torre y dos que al parecer buscan serlo: el empresario Sahir Rentería y el regidor Miguel Riggs, este último también ya excandidato a ese mismo cargo, pero bajo las siglas del PAN allá en el 2013. Los cinco estuvieron sentados en la misma mesa de un conocido restaurante muy grillo que se ubica en la avenida Ocampo, en donde la intención fue esa, dejarse ver juntos para generar polvareda, sobre todo porque para que la mesa de aspirantes estuviera completa, faltaron tres personajes que también han alzado la mano, como lo son la diputada local Brenda Ríos y los funcionarios federales Héctor Ochoa y Hever Quezada.

Y es que este domingo, el Consejo Estatal que preside Hugo González, se reunirá a las tres de la tarde para aprobar algunas reglas que deberán aplicarse ahora que se viene el proceso interno, como lo es el hecho de que dirigentes no podrán inclinar la balanza por uno u otro suspirante, así como temas financieros y de organización. Por cierto que los malosos nos comentan que quien no acudirá al encuentro de los consejeros es la dirigente estatal Briguite Granados, ya que la presidenta del CEE andará ocupada en Madera y Bocoyna, encabezando la instalación de más Consejos Municipales, pues el objetivo es que este fin de semana sean instalados 19 más en igual número de municipios.

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Y si de morenos se trata, el que ayer fue protagonista en el podcast “La Moreniza”, el cual es encabezado cada semana por la dirigente nacional Luisa María Alcalde, es el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez, Cuéllar, quien fue invitado al show junto a la senadora Julieta Ramírez y la secretaria de Comunicación de Morena, Camila Martínez. Ahí, el alcalde juarense no escondió ni de chiste sus aspiraciones de ser el candidato moreno a la gubernatura y fue bastante aplaudido por la dirigente nacional, todo esto mientras acá en Chihuahua todavía sigue la polémica por el mural que exhibió su presunta corrupción, la retención del ISR a trabajadores del Municipio y las bardas que lo promocionan.

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Para concluir con los morenistas, trascendió que a quien algunos liderazgos del partido guinda han puesto en la mira para que pudiera ser su candidata a diputada federal por el Distrito 3, el cual tiene su cabecera en Ciudad Juárez y además abarca los municipios de Janos y Ascensión, es a la legisladora local Jael Argüelles, la cual desde que llegó a Morena lo hizo con disciplina y trabajo territorial, además de que se le identifica con la verdadera izquierda, no como los llamados neomorenos que se santiguan cuando se habla de defender los derechos de las mujeres y de las minorías. El caso es que ese Distrito, que en los pasados procesos Morena decidió dejarlo a un abanderado del PT ante la alianza electoral y de facto que existe en el Congreso de la Unión, tal parece que en estos comicios venideros pudiera no ser así, ya que Lilia Aguilar, actual diputada federal por el mencionado Distrito y ya en su segundo periodo como tal, trae disgustado a un sector de la cúpula de Morena, luego de lo ocurrido con el Plan A de la reforma electoral y las posteriores críticas en contra de líderes morenistas, lo que conllevaría que ante la designación de espacios y candidaturas, al PT en Chihuahua ya no se le permita que uno de los suyos sea su candidato o candidata… y es ahí donde entraría la diputada local morenista.

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Cambiando a terrenos azules y gubernamentales, quienes ayer visitaron al secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, son las diputadas locales Nancy Frías y Joss Vega, las cuales apenas concluyó la sesión en el Congreso acudieron a Palacio, en donde junto a De la Peña, ambas diputadas del PAN se reunieron con representantes del gremio de taxistas que operan en la capital y ahí, los tres atendieron sus inquietudes, peticiones y propuestas. Y es que es de destacar que los tres antes mencionados andan en constante movimiento y son cartas muy fuertes del panismo para los comicios del 2027, Santiago para la alcaldía y “La China” y Joss para buscar la reelección en los Distritos 12 y 15, en donde ambas mantienen fuerte presencia territorial.

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Para concluir y no dejar algo en el tintero, entre noticias agridulces: una posible apertura gradual de la frontera norte a la exportación de ganado y el homicidio contra su gerente de operaciones, Gerardo López, hoy la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y su presidente, Álvaro Bustillos, encabezarán la Asamblea Anual Ordinaria, en donde analizarán los retos que tiene el sector ganadero en la entidad, nada sencillos por supuesto, pero que con todo y eso, no rajan. Al evento está invitada la gobernadora Maru Campos, mismo que se realizará de manera privada en un conocido hotel del periférico De la Juventud.